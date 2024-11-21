В Самаре капитально отремонтируют еще три вагона метро

В среду, 20 ноября, из электродепо "Кировское" очередная партия из трех вагонов метро отправилась на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"В настоящее время из 50 вагонов обновлено 32 — в том числе, закуплен новый состав из 4 вагонов и 28 вагонов метро капитально отремонтировано", - рассказали в ведомстве.

Работы по капитальному ремонту выполняются на базе "Трансмашхолдинга" (АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод").

"Капитальный ремонт — это не только свежая покраска и новые сиденья. Замене подлежит более 70% вагона, в итоге такой вариант мало чем уступает новой технике. Обратно в Самару обновленные вагоны вернутся до начала осени или раньше, с опережением срока", - отметили в дептрансе.