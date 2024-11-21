Самарцев пригласили поучаствовать во флешмобе ко Дню матери

В воскресенье, 24 ноября, в России отмечается замечательный праздник — День Матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию.
"Мы предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой — поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас", - приглашают организаторы.
Принять участие во флешмобе можно, выложив до 24 ноября на своей странице в ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме и отметив пост хештегом #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного·
"Вам также нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного, БФ "Протек" и Mr. Сковородкин.· Ваш аккаунт должен быть открыт", - рассказали в Фонде.
Организаторы заверили, что флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнеров флешмоба: благотворительного фонда "Протек" и компании Mr.Сковородкин.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 27 ноября на страницах Фонда Андрея Первозванного и в ВК.
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