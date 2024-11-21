В Москве пройдет VIII форум "Языковая политика в Российской Федерации"

10-11 декабря в Москве состоится VIII форум "Языковая политика в Российской Федерации". Форум проводится Федеральным агентством по делам национальностей в армках государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" и приурочен к 225-летию со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина.
В рамках форума состоится обсуждение актуальных вопросов государственной политики в сфере сохранения языкового многообразия РФ, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также механизмов поддержки и развития языков народов России в цифровом пространстве, влияния трансляции ценностей русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья через русский язык и литературу.
В программе форума запланировано проведение пленарного заседания, экспертных встреч и тематических панельных сессий, награждение лауреатов VIII конкурса "Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия РФ "Ключевое слово" и конкурса лучших проектов в сфере реализации государственной национальной политики РФ "Лучшее в общее".
К участию в форуме приглашаются представители общественных организаций и учреждений, языковые активисты, переводчики, разработчики IT- проектов, этноблогеры, сотрудники интернет-СМИ на языках народов России, а также эксперты в области сохранения и развития языкового многообразия РФ.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.