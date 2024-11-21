"Пятерочка" поможет накрыть новогодний стол и разыграет автомобиль

Торговая сеть "Пятерочка" объявила запуск новогодней акции "Накрывайте на стол и выигрывайте призы!", которая пройдет с 19 ноября по 31 декабря 2024 года по всей России. Всего ритейлер готовится разыграть среди гостей свыше 800 призов, включая 6 млн рублей и автомобиль. Покупателей также ждут подарки за прохождение игры в мобильном приложении.

Новый год - особенное время, которое хочется провести не в кухне, а с семьей и близкими. "Пятерочка" позаботилась о том, чтобы каждый мог собрать вкусный праздничный стол, не тратя времени на готовку, а также получить полезные подарки за покупки. Это можно сделать благодаря целой коллекции готовых блюд, представленных в торговой сети, от закусок и салатов до горячего - их готовят настоящие кулинарные гуру из качественных продуктов. Останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками.

Как накрыть вкусный стол без хлопот и выиграть автомобиль

В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки в магазинах сети или через сервис доставки, за приобретение товаров-партнеров и выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя.

Что можно получить за покупки готовой еды с картой "X5 Клуба":

сертификат на 4 тыс. рублей в "Пятерочку" (всего 600 шт.) - за покупки от 200 рублей;

сертификат на 10 тыс. рублей в популярный магазин онлайн-шопинга (60 шт.) - за покупки от 400 руб.;

автомобиль - необходимо накопить чеки от 2000 руб. за весь период акции.

За приобретение любых товаров на сумму от 600 рублей с картой "Х5 Клуба" гостей ждут еженедельные розыгрыши: по 1 млн руб., а также комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тыс. рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо сначала активировать акцию на сайте actions.5ka.ru.

Создаем вместе новогодний парк развлечений

Подготовка к празднику продолжается в мобильном приложении "Пятерочка". В этот раз торговая сеть предлагает создать покупателям свой Новогодний парк развлечений. Игра состоит из двух этапов и 60 уровней прокачки: прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка.

Ежедневно будут доступны три игровые попытки. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров-партнеров дает дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв Апельсинки по картам лояльности "Х5 Клуба".

За развитие парка развлечений и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов.

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке ее проведения можно узнать на сайте.