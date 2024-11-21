В Самарской области 24 ноября ограничат движение по трассе М-5

В воскресенье, 24 ноября, с 2:00 до 3:00 в Самарской области временно ограничат движение на участке трассы М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.
Ограничение будет действовать на 1031-1032 км трассы в обоих направлениях для всех видов транспорта. Оно необходимо для монтажа пролета надземного пешеходного перехода.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.