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Общество

В Самарской области 24 ноября ограничат движение по трассе М-5

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 ноября, с 2:00 до 3:00 в Самарской области временно ограничат движение на участке трассы М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.

Ограничение будет действовать на 1031-1032 км трассы в обоих направлениях для всех видов транспорта. Оно необходимо для монтажа пролета надземного пешеходного перехода.

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