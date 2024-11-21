Самарскому бизнесу помогут выйти на международные рынки

Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на получение услуг, а также на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг, от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

"Для экспортно ориентированного бизнеса работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Сегодня экспортный центр входит в тройку самых эффективных в России. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!" - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пройти опрос и оставить свои пожелания об актуальных инструментах поддержки экспортно-ориентированные предприниматели могут на едином портале mybiz63.ru.

Такая аналитика позволит специалистам Центра сформировать пул желающих и определить приоритетные направления для формирования плана международных мероприятий на следующий год.

Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта можно также в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).