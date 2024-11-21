Самарскому бизнесу помогут выйти на международные рынки

Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на получение услуг, а также на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году.
Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг, от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках.
Поддержка экспортно ориентированных предприятий - одно из важных направлений в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.
"Для экспортно ориентированного бизнеса работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Сегодня экспортный центр входит в тройку самых эффективных в России. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!" - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Пройти опрос и оставить свои пожелания об актуальных инструментах поддержки экспортно-ориентированные предприниматели могут на едином портале mybiz63.ru.
Такая аналитика позволит специалистам Центра сформировать пул желающих и определить приоритетные направления для формирования плана международных мероприятий на следующий год.
Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта можно также в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?