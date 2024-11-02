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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятёрочка" запускает "детский вторник" для родителей

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В торговой сети в рамках программы лояльности будет действовать эксклюзивная акция для участников виртуального сообщества "Детский клуб". На данный момент к нему присоединилось уже порядка 1 миллиона участников.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

С 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года в магазинах ритейлера Самарской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей пройдет акция "Детский вторник", в рамках которой участники клуба каждый вторник смогут получать 10% скидку на широкий ассортимент товаров для детей.

А также члены "Детского клуба" получат доступ к акциям только для участников сообщества. Специальные предложения будут от собственных торговых марок "Пятерочки".

Присоединиться к клубу можно, перейдя в самый низ главной страницы приложения торговой сети и нажав на соответствующую иконку.

Руководитель управления маркетинга Территории Юг торговой сети "Пятерочка" Эльвира Бекташева рассказала: "Создавая "Детский вторник", мы стремились стать надежным помощником для родителей в решении повседневных задач по уходу за детьми. "Пятерочка" предлагает не только выгодные условия покупки товаров для малышей, но и уникальное сообщество, где можно найти проверенные советы и лайфхаки, которые действительно облегчают жизнь. Участники нашего клуба получают не просто доступ к скидкам - они получают поддержку, ориентированную на их нужды и интересы".

Более подробную информацию об акции и список товаров-участников можно увидеть на сайте.

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