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Общество

В Самаре стартовала благотворительная акция "Письмо Дедушке Морозу"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До Нового года остаётся совсем немного времени, и жителей Самарской области пригласили совершить чудо, приняв участие в акции "Письмо Дедушке Морозу" в сети магазинов "Пятерочка".

Фото: предоставлено фондом Личное участие

В каждом магазине из списка (см. на фото) установлена праздничная елка, украшенная открытками с пожеланиями детей, подопечных разных благотворительных фондов Самары и области. Каждый неравнодушный житель города может приобрести подарок, указанный в открытке, и принести его в магазин.

"Мы с радостью примем его и позаботимся, чтобы в новогоднюю ночь каждый ребенок получил свой подарок. Приглашаем вас стать Дедом Морозом, чтобы вместе создать для детей настоящую новогоднюю сказку!" - обратились к горожанам организаторы благотворительной акции.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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