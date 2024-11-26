В Самаре стартовала благотворительная акция "Письмо Дедушке Морозу"

До Нового года остаётся совсем немного времени, и жителей Самарской области пригласили совершить чудо, приняв участие в акции "Письмо Дедушке Морозу" в сети магазинов "Пятерочка".

В каждом магазине из списка (см. на фото) установлена праздничная елка, украшенная открытками с пожеланиями детей, подопечных разных благотворительных фондов Самары и области. Каждый неравнодушный житель города может приобрести подарок, указанный в открытке, и принести его в магазин.

"Мы с радостью примем его и позаботимся, чтобы в новогоднюю ночь каждый ребенок получил свой подарок. Приглашаем вас стать Дедом Морозом, чтобы вместе создать для детей настоящую новогоднюю сказку!" - обратились к горожанам организаторы благотворительной акции.