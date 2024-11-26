"Акрон" переиграл "Шинник" в Кубке России

Во вторник, 26 ноября, в Ярославле в четвертьфинале Пути регионов Кубка России "Акрон" переиграл "Шинник" — 1:0.

Перед матчем в составе тольяттинцев произошло шесть изменений, с первых минут вышли: Васютин (вернувшийся после травмы) Бардыбахин, Димоски, Эсанов, Бакаев и Грибов.

Единственный и победный гол случился на 1 минуте, когда после подачи Палиенко с углового Малахов отправил мяч в свои ворота — 1:0.

На 90 минуте ярославцы остались вдесятером, после потасовки был удален Самойлов.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Самаре 30 ноября в 15:00 по местному времени. Соперником станет "Оренбург".