"Акрон" переиграл "Шинник" в Кубке России

Во вторник, 26 ноября, в Ярославле в четвертьфинале Пути регионов Кубка России "Акрон" переиграл "Шинник" — 1:0.
Перед матчем в составе тольяттинцев произошло шесть изменений, с первых минут вышли: Васютин (вернувшийся после травмы) Бардыбахин, Димоски, Эсанов, Бакаев и Грибов.
Единственный и победный гол случился на 1 минуте, когда после подачи Палиенко с углового Малахов отправил мяч в свои ворота — 1:0.
На 90 минуте ярославцы остались вдесятером, после потасовки был удален Самойлов.
Следующий матч тольяттинцы проведут в Самаре 30 ноября в 15:00 по местному времени. Соперником станет "Оренбург".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️