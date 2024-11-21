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Образование Общество

На платформе "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запустил подписку "Выпускник" для онлайн-подготовки школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей". Новый продукт дает возможность получить реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ по результатам домашнего тестирования. Это поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к ЕГЭ.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В подписку "Выпускник" входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), с последующей проверкой развернутых ответов членами предметных комиссий ЕГЭ. Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускается счетчик времени, а также используется формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты, а также статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями спецификации ФИПИ.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома":

"Наша цель — обеспечить старшеклассникам удобные инструменты и сервисы, которые помогут поступить в желаемый вуз на выбранную специальность. С новой подпиской будет легче пережить сложный предэкзаменационный этап: готовиться к ЕГЭ и не отставать от основной программы. Теперь это можно будет делать и не прибегая к помощи репетиторов, полностью онлайн на нашей платформе".

Новая экзаменационная подписка от "Ростелеком Лицей" разработана в партнерстве с компанией "Иксора" (дочерняя компания "Ростелеком") — эксперта в области разработки и внедрения технологий оценки качества образования в России. На одноименной платформе доступен функционал по организации и проведению различного рода исследований оценки качества образования.

Наталья Шутова, директор по продуктам компании "Иксора":

"Подписка "Выпускник" — продукт, который поможет выпускникам и их родителям грамотно и осознанно пройти путь подготовки к ЕГЭ. Основой для проведения тренировочного тестирования в рамках подписки "Выпускник" стала платформа "Иксора" с ее широкими возможностями подготовки и проведения разного рода оценочных процедур — от загрузки шаблонов бланков до их последующего сканирования, обработки и выгрузки аналитических отчетов. В новом продукте мы сделали упор на почти буквальное повторение процедуры проведения ЕГЭ: от печати бланков, счетчика времени выполнения заданий, проверки развернутой части действующими членами предметных комиссий до подготовки детализированных отчетов с результатами. Все как в жизни — настоящее тренировочное тестирование, только не в школе или пункте проведения экзамена, а дома, в понятных условиях, чтобы можно было в привычной обстановке потренироваться и в заполнении бланков, и в прохождении экзамена".

Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы "Ростелеком Лицей" по всем предметам школьной программы.

Стоимость подписки составляет 1999 рублей/мес.

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