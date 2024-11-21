Хоккейная "Лада" проиграла "Салавату Юлаеву" на домашнем льду

В четверг, 21 ноября, в Тольятти прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Лада" принимала "Салават Юлаев" из Уфы. По итогам матча счет составил 2:1 в пользу уфимцев.
В первых двух периодах команды голов не забили.
Счет во встрече открыл Трой Джозефс в начале третьего игрового отрезка.В конце третьего периода Александр Хмелевски восстановил равенство в счете. Однако в серии буллитов лидировал "Салават Юлаев".
Следующий матч "Лада" проведет 25 ноября. Тольяттинцы сыграют на выезде с "Сочи".
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