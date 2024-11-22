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Вячеслав Федорищев сделал ряд заявлений, связанных с ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области на встрече с болельщиками ХК "Лада" озвучил ряд решений, принятых по хоккейному клубу. В частности, он заявил о кадровых перестановках и о том, что команда будет играть в КХЛ,

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Лада" будет играть в КХЛ. Мы будем делать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе, финансовые", - подчеркнул глава региона.

Также он заявил, что клубу будут искать новых спонсоров. Поддержка из региональной казны сохранится и будет существенной, но часть средств перенаправят на развитие массового спорта в Тольятти.

"Третье. В "Ладе" в ближайшее время будет назначен новый главный тренер. Перед ним будет поставлена задача, чтобы команда показывала успешную игру, боролась за более высокие места", - добавил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, он принял решение поменять руководство клуба. Генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, а новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками.

"Будут еще и другие кадровые решения", - пообещал он.

Одно из решений связано с просьбой болельщиков. Ранее те обратились с просьбой вернуть на домашних матчах "7 сектор" — возможность фанатам вместе активно поддерживать команду. Такой вопрос, как сообщил Вячеслав Федорищев, будет проработан новым гендиректором клуба.

"Представителя болельщиков, которого они сами выберут, включим в наблюдательный совет ХК "Лада", чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе "Лады", - добавил губернатор.

Помимо перечисленного он пообещал взять в работу вопрос транспортной инфраструктуры: "Сделаем так, чтобы болельщикам было удобнее добираться до "Лада Арены", комфортнее болеть за любимую команду. Это касается маршрутов городского транспорта, парковок".

На встрече с болельщиками обсуждались и другие вопросы, в том числе, связанные с развитием города. Глава региона заявил, что все они будут отработаны.

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