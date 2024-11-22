В выходные в Самарской области будет ветрено

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие дни, с 22 по 25 ноября.
В пятницу, 22 ноября, в Самаре днем облачно, осадки - преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура воздуха +2…+4 °C.
В субботу, 23 числа, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +1…+6 °C.
24 ноября в Самарской области сохранится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…+1 °C, в дневные -2…+3 °C.
В начале рабочей недели, 25 числа, в губернии по-прежнему будет облачно, дождя и снега синоптики не обещают. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем -4…+1 °C.
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