Жители Самарской области на 99,9% удовлетворены работой Росреестра

В Самарской области в третьем квартале 2024 г. индекс удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг регионального Росреестра составил 99,9%.

Индекс посчитали по результатам мониторинга показателя госпрограммы "Национальная система пространственных данных". Такие мониторинги проводят для повышения эффективности ключевых мероприятий и задач цифровой трансформации Росреестра, повышения качества предоставления госуслуг и функций ведомства.

"Регулярная обратная связь и мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг являются эффективным инструментом для повышения клиентоцентричности, которая, в свою очередь, служит одним из определяющих принципов деятельности Росреестра, заложенных в основных стратегических направлениях развития ведомства", - отмечает замруководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.