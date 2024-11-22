Жители Самарской области на 99,9% удовлетворены работой Росреестра

В Самарской области в третьем квартале 2024 г. индекс удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг регионального Росреестра составил 99,9%.
Индекс посчитали по результатам мониторинга показателя госпрограммы "Национальная система пространственных данных". Такие мониторинги проводят для повышения эффективности ключевых мероприятий и задач цифровой трансформации Росреестра, повышения качества предоставления госуслуг и функций ведомства.
"Регулярная обратная связь и мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг являются эффективным инструментом для повышения клиентоцентричности, которая, в свою очередь, служит одним из определяющих принципов деятельности Росреестра, заложенных в основных стратегических направлениях развития ведомства", - отмечает замруководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.