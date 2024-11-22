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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность гидротехнического сооружения в Якутске

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Якутский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по ОСОПО гидротехническое сооружение "Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска".

Срок страхования — до октября 2025 года. Стоимость контракта составила 1,1 млн рублей.

Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

Защитное гидротехническое сооружение II класса ответственности "Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска" эксплуатируется с 2012 года в Якутске. Объект находится в государственной собственности в оперативном управлении ГКУ РС (Я) "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)".

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