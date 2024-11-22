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Общество

С 26 ноября изменится расписание грузовой переправы через Волгу в Самаре

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вв вторник, 26 ноября, в Самаре начинает действовать новое расписание грузовой переправы по маршруту "Октябрьский спуск - Рождествено".

Из города паром будет отправляться в 8:00 и 16:00, из Рождествено - в 6:00 и 14:00. 

Напомним, что с 25 ноября также меняется расписание пассажирской переправы. 

Сезон навигации в Самарской области завершается 24 ноября. Всего в период навигации в 2024 г. в регионе перевезено порядка 700 тысяч пассажиров. Регулярные перевозки речным транспортом выполнялись по 9 маршрутам из Самары и Тольятти, в том числе по трем скоростным маршрутам из Самары в населенные пункты Ширяево и Винновку.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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