С 26 ноября изменится расписание грузовой переправы через Волгу в Самаре

Вв вторник, 26 ноября, в Самаре начинает действовать новое расписание грузовой переправы по маршруту "Октябрьский спуск - Рождествено".

Из города паром будет отправляться в 8:00 и 16:00, из Рождествено - в 6:00 и 14:00.

Напомним, что с 25 ноября также меняется расписание пассажирской переправы.

Сезон навигации в Самарской области завершается 24 ноября. Всего в период навигации в 2024 г. в регионе перевезено порядка 700 тысяч пассажиров. Регулярные перевозки речным транспортом выполнялись по 9 маршрутам из Самары и Тольятти, в том числе по трем скоростным маршрутам из Самары в населенные пункты Ширяево и Винновку.