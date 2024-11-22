Штормовой ветер в регионе сохранится 23 ноября

В Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра до 22 м/с в субботу, 23 ноября, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России рекомендует:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!