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Общество

Операторов беспилотников обучают в Самарской области по нацпроекту

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают действовать различные программы по переквалификации и профессиональному обучению. В рамках обучения по национальному проекту "Демография" одно из самых популярных сегодня направлений — "Оператор беспилотных авиационных систем".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится все более распространенным. А значит, нужны люди, которые могут такими аппаратами управлять. Практические знания помогают получить и в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова. Центр практической подготовки здесь создан в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

"Беспилотники в нашу жизнь входят с максимальным размахом, их виды меняются постоянно, — отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. — Специалисты необходимы сейчас в этой отрасли. БПЛА применяется в разных отраслях, это неизбежное будущее. Это и агропромышленный комплекс, нефтегазовый сектор, силовые структуры, МЧС, МВД. И мы видим, как наши ребята применяют их в зоне специальной военной операции, выполняя определенные задачи".

Программа по обучению операторов рассчитана на 144 часа. Студенты изучают конструкцию и типы дронов, работу с их фото и видео-камерами и учатся управлять аппаратами. Среди студентов люди разных возрастов, в том числе те, кто сам преподает и будет в перспективе обучать других.

"Очень интересное обучение, попробовали полетать на симуляторах, затем непосредственно управляли беспилотником, — поделился Алексей Пантюшин, учитель лицея "Созвездие". — Когда начинает получаться, это, конечно, особые ощущения. И теперь хотелось бы все это в школе реализовать, в том числе на уроках "Основы безопасности и защиты родины".

В 2024 г. возможностью бесплатно обучиться по национальному проекту "Демография" воспользовались более 3 тыс. человек. Доступен широкий спектр программ, занятия проходят очно и онлайн. Более подробно узнать о возможностях обучения с помощью службы занятости можно по телефону 8 (800) 302-15-44.

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