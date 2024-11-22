Боец из Самары отличился при штурме позиций ВСУ

Военнослужащий из Самарской области отличился в ходе специальной военной операции.
Александр Кичигин проходит военную службу по контракту, с мая 2024 г. участвует в СВО. В октябре в ходе освобождения н.п. Селидово Александр получил боевую задачу выдвинуться в составе штурмовой группы.
Александр одним из первых ворвался во вражеские окопы, грамотно выбрал огневую точку и пресек попытки противника контратаковать. Противник вынужден был отступить, а позиция перешла по полный контроль ВС РФ.
Благодаря действиям Александра Кичигина удалось отразить наступление противника и удержать опорный пункт.
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