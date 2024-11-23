На ул. Авиационной в Самаре закрыто движение до 30 ноября

В Самаре на ул. Авиационной в связи с монтажом водоводов ограничено движение до 30 ноября.
Автобусы маршрута № 52 выполняют рейсы по скорректированной трассе следования.
Обращаем внимание водителей на необходимость заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты, сообщает мэрия города.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.