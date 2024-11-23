На ул. Карбышева в Самаре провалилась дорога

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял видео провала на дороге по ул. Карбышева возле ТЦ "Космопорт".
ЧП произошло в субботу, 23 ноября. Как пишет автор видеоролика, "провалилась новая дорога. Все началось утром с маленькой ямки".
Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял видео провала на дороге по ул. Карбышева возле ТЦ "Космопорт".
ЧП произошло в субботу, 23 ноября. Как пишет автор видеоролика, "провалилась новая дорога. Все началось утром с маленькой ямки".
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
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