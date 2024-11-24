Губернатор поздравил самарчанок с Днем Матери

В воскресенье, 24 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жительниц региона с Днем Матери.
"От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Этот праздник, символизирующий всепобеждающую силу материнской любви, заботы и доброты, вызывает в каждом из нас светлые, трепетные чувства и неизменно пробуждает в наших сердцах глубокую благодарность к самому главному в жизни человеку — маме. С первых шагов она сопровождает нас по жизни как ангел-хранитель, мудрый советчик и надежный друг.
Охрана материнства и детства, укрепление института семьи, забота о многодетных матерях, повышение их социального статуса — важнейшие направления работы федеральных властей и регионального Правительства. Значимость этих приоритетов подчеркивается тем, что 2024 год объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Годом семьи.
Низкий поклон всем матерям Самарской области, воспитавшим наших героев — участников специальной военной операции, настоящих мужчин, защитников Отечества, многодетным и приемным мамам.
Дорогие мамы, своим благородным, самоотверженным трудом, своей жертвенной любовью вы способствуете тому, чтобы крепкая семья оставалась нашей главной опорой, а окружающий нас мир становился лучше, гуманнее, добрее.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, тепла домашнего очага и радости от каждого прожитого дня! Будьте любимы и счастливы! И пусть главной наградой для вас станут успехи ваших детей!", - говорится в сообщении.
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