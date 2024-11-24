Синоптики прогнозируют туман в Самарской области

В понедельник, 25 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Ночью и утром местами по региону ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.