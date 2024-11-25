Новый полис "Ингосстраха" "Ментальное здоровье" поможет справиться с депрессией и проработать психологические проблемы

Депрессия — это серьезное психическое расстройство, которое влечет за собой не только ухудшение настроения, но и потерю интереса к любимой деятельности, усталость, снижение самооценки, и даже нарушения сна и аппетита.
Традиционно у жителей России депрессия ассоциируется с осенними и зимними периодами, такой вид депрессии называют сезонным аффективным расстройством (САР). Оно возникает вследствие уменьшения количества солнечного света, изменения рациона и смены погодных условий.
Справиться с САР и другими видами депрессии поможет новый полис "Ингосстраха" — "Ментальное здоровье", который позволит позаботиться о своём состоянии и обеспечить психологическую поддержку для близких людей.
"Специалисты помогут преодолеть тревоги, стресс, повысить самооценку и разобраться с другими эмоциональными проблемами. В зависимости от программы вы можете получить до 10 онлайн-сессий с психологом, а также консультации невролога или психиатра при необходимости. Консультации проходят по видеосвязи, телефону или в чате, а также доступны очные приёмы в клиниках", — отмечает Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".
Совместно с квалифицированным психологом вы сформулируете запрос и наметите план терапии, разберёте причины возникновения проблемы, найдёте ответы на интересующие вопросы и получите рекомендации, которые вернут вам гармонию с самим собой и окружающим миром.
Важно понимать, что для решения личных проблем необходимо обращаться к опытному специалисту, который сможет помочь вам разобраться в себе. Психологи, услуги которых доступны по полису "Ментальное здоровье", являются квалифицированными специалистами с многолетним опытом консультирования.
Аналитики "Ингосстраха" рассказали, что с момента запуска полиса "Ментальное здоровье" за услугой обратились уже более 500 клиентов.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая