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Новый полис "Ингосстраха" "Ментальное здоровье" поможет справиться с депрессией и проработать психологические проблемы

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депрессия — это серьезное психическое расстройство, которое влечет за собой не только ухудшение настроения, но и потерю интереса к любимой деятельности, усталость, снижение самооценки, и даже нарушения сна и аппетита.

Традиционно у жителей России депрессия ассоциируется с осенними и зимними периодами, такой вид депрессии называют сезонным аффективным расстройством (САР). Оно возникает вследствие уменьшения количества солнечного света, изменения рациона и смены погодных условий.

Справиться с САР и другими видами депрессии поможет новый полис "Ингосстраха" — "Ментальное здоровье", который позволит позаботиться о своём состоянии и обеспечить психологическую поддержку для близких людей.

"Специалисты помогут преодолеть тревоги, стресс, повысить самооценку и разобраться с другими эмоциональными проблемами. В зависимости от программы вы можете получить до 10 онлайн-сессий с психологом, а также консультации невролога или психиатра при необходимости. Консультации проходят по видеосвязи, телефону или в чате, а также доступны очные приёмы в клиниках", — отмечает Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".

Совместно с квалифицированным психологом вы сформулируете запрос и наметите план терапии, разберёте причины возникновения проблемы, найдёте ответы на интересующие вопросы и получите рекомендации, которые вернут вам гармонию с самим собой и окружающим миром.

Важно понимать, что для решения личных проблем необходимо обращаться к опытному специалисту, который сможет помочь вам разобраться в себе. Психологи, услуги которых доступны по полису "Ментальное здоровье", являются квалифицированными специалистами с многолетним опытом консультирования.

Аналитики "Ингосстраха" рассказали, что с момента запуска полиса "Ментальное здоровье" за услугой обратились уже более 500 клиентов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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