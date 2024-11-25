Командир батальона из Самары разработал новую тактику штурмовых действий

Военнослужащий из Самарской области отличился в ходе специальной военной операции. Гвардии майор Андрей Чувашов, командир 2 мотострелкового батальон, проходит службу по контракту с 2019 г., принимает участие в СВО.
В октябре 2024 г. майор Чувашов получил боевую задачу выдвинуться на захват вражеских позиций и дальнейшее закрепление в н. п. Селидово.
Чувашов разработал новую тактику штурмовых действий "Множественные порезы", благодаря этой методике штурмовым группам удалось зайти в тыл позиций врага и одновременны координируемым ударом начать штурм позиций националистов, пресекая все попытки врага прорваться к позиции 2 мотострелкового батальона.
Важным аспектом тактики, предложенной майором, стало использование малых мобильных групп, которые смогли быстро менять направления атак и создавать ложные цели для противника. В результате в момент, когда основные силы сосредоточились на лобовой атаке, группы, занимавшие фланги, инициировали внезапные набеги, что привело к панике в рядах противника и бегству с позиций.
Благодаря профессиональным действиям и разработанной майором Чувашовым тактике, удалось отразить все атаки противника и впоследствии освободить населенный пункт.
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