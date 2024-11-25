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Общество

Запущена платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ для помощи участникам СВО

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд "Защитники Отечества" и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко дали старт проекту СВОИРОДНЫЕ.РФ, направленному на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, их близким. Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами — специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

"Фонд "Защитники Отечества" работает по всей стране, с вниманием относится к каждому ветерану, каждой семье наших защитников. Теперь вся помощь, все решения, весь накопленный опыт стали доступны на платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ. Подготовленные специалистами материалы помогут действовать в типовых ситуациях, с которыми могут столкнуться герои после возвращения домой, а также их родные", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Кроме того, специалисты фонда "Защитники Отечества" для платформы подготовили максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.

"Перед нами стояла непростая задача — создать многопрофильный, но при этом простой в использовании, продукт для комплексной реабилитации ветеранов СВО и помощи их близким. Цифровой формат оптимален для задач проекта: далеко не каждый человек, прошедший горнило СВО, готов обращаться за помощью очно, лично, и зачастую инициатива лежит на близких людях. Кроме того, онлайн-платформа обеспечивает возможность получить консультацию или поддержку анонимно, круглосуточно и совершенно бесплатно", — рассказал доктор медицинских наук, Герой Труда России Денис Проценко.

На платформе собрана база знаний по различным направлениям. На ней представлены такие рубрики, как "Посттравматическая реабилитация", "Профилактика социально значимых рисков", "Юридическая и социальная поддержка", "Финансовая грамотность", "Поддержка близких" (в том числе детей), "Лучшие практики интеграции ветеранов в патриотическое воспитание", "Переобучение и карьера". Кроме того, совместно с банком ПСБ создан видеокурс "Финансовая грамотность" — об основах финансовой безопасности и возможностях, которые банк предоставляет ветеранам и военнослужащим. Команда проекта состоит из докторов медицинских наук, психологов и психиатров, экспертов по карьере, социальной, страховой и юридической поддержке.

Вся полезная информация для ветеранов боевых действий и их близких доступна на сайте СВОИРОДНЫЕ.РФ.

В Самарской области сегодня сформирована единая система психологической поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Специально созданный Центр психологической помощи координирует деятельность психологических служб, подведомственных различным ведомствам региона.

В каждом муниципальном образовании региона для семей участников СВО, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано социально-психологическое сопровождение. Психологи комплексных центров социального обслуживания населения оказывают помощь супругам, родителям и детям участников СВО. При необходимости можно воспользоваться услугами экстренной психологической помощи по телефону доверия: 8(800)100-21-15 — взрослый, 8(800)200-01-22 –детский, 112 — служба "Безопасный регион".

Также в медучреждениях региона работает свыше 40 кабинетов психологов, куда герои и их близкие также могут обратиться за помощью.

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