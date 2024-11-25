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Экономика и бизнес

"Быт на аутсорс": россияне стали чаще доверять домашние дела профессионалам

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито зафиксировали значительный прирост интереса к услугам по уходу за гардеробом, в том числе к стирке, химчистке, глажке и мелкому ремонту одежды — за год такие работы стали востребованнее среди россиян на 61%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Большим спросом у заказчиков пользуются и догситтеры — за год их услуги прибавили в популярности 11%. Лидеры по годовому приросту спроса на уход за животными — Екатеринбург (+32%), Казань (+24%), Новосибирск (+24%) и Краснодар (+23%).

Согласно результатам исследования Авито Услуг, каждый пятый (18%) россиянин заказывает уборку у профессионалов. Так, в октябре 2024 года спрос на уборку в Москве вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще поручать профессионалам наведение чистоты стали не только жители столицы — в Челябинске интерес к таким услугам увеличился на 86%, в Волгограде — на 74%, а в Рязани — на 70%.

Отдавать быт на аутсорс — сегодня осознанный выбор заказчиков. Зная, сколько стоит их время, россияне могут рассчитать, на что лучше потратить этот ресурс. Часто оказывается, что самостоятельно заниматься домашней рутиной с экономической точки зрения нерационально, выгоднее поручить эту задачу профессионалам.

Один из ключевых факторов роста спроса на таких специалистов является цифровизация сферы услуг: онлайн-платформы позволяют быстро найти проверенного исполнителя на любую задачу: заказать уборку, найти догситтера, сантехника, мастера по ремонту сегодня можно за пару кликов.

"Россияне начинают чаще обращаться к специалистам не только за помощью по хозяйству. Быстро развивается премиальный сектор услуг, которые дают возможность заказчикам снять с себя часть рутинных задач, — растет спрос на шоппинг-ассистентов, дизайнеров интерьеров и организаторов мероприятий. Все эти специалисты помогают заказчикам сэкономить время, и люди готовы платить за это. Например, в октябре 2024 года интерес россиян к организации праздников увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост спроса на подготовку и проведение мероприятий зафиксирован в Екатеринбурге (+104%), Краснодаре (42%) и Новосибирске (+132%). А спрос на дизайн интерьеров в III квартале 2024 года вырос на 80% год к году", — рассказал Александр Сёмочкин, руководитель категории "Деловые и Хозяйственные услуги" в Авито Услугах.

Кроме того, россияне начинают менять подход к организации жилого пространства — сегодня владельцы квадратных метров больше внимания уделяют оформлению интерьера, так как предложение от специалистов, готовых взять на себя эту задачу, стабильно растет. Согласно результатам опроса Авито Услуг, дизайн-проект заказывает каждый второй покупатель квартиры в новостройке и каждый четвертый — во вторичном фонде.

Активное развитие рынка клининговых, бытовых и прочих услуг приводит к значительным социально-экономическим изменениям в обществе.

Появляются новые профессии. Так, набирает популярность специальность "хоумстейджер" — эти профессионалы способны сделать из квадратных метров заказчика "картинку", что позволяет быстрее найти арендатора или продать квартиру.

Происходит изменение социальных ролей в семьях, пересматриваются стереотипы относительно "женских" и "мужских" сфер ответственности в домашних делах: дискуссия о том, кто отвечает за чистоту в доме и мелкий ремонт, больше не актуальна.

Повышенный спрос дает мощный импульс для развития целых отраслей — так, например, уверенный рост показывают индустрия чистоты, рынок дизайна интерьеров и организации мероприятий.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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