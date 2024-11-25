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Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

МОСКВА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 ноября, в Москве состоялось заседание президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", которое провел губернатор Самарской области, председатель комиссии Вячеслав Федорищев.

Вопросы повестки касались работы по подготовке национальных проектов, в частности нацпроектов по обеспечению технологического лидерства — "Новые материалы и химия" и "Средства производства и автоматизации".

В обсуждении приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Владимир Гутенев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, руководители ряда регионов страны, члены президиума комиссии.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев отметил, что новые нацпроекты рассматривались на комиссии в формате рабочих групп с экспертами, на данный момент правительство РФ завершило работу по их формированию, итоговые паспорта нацпроектов направлены на рассмотрение и утверждение. Концептуально нацпроекты технологического лидерства комиссией по направлению "Промышленность" поддержаны. "Стоит задача закончить работу по подготовке проектов как можно быстрее, чтобы с 1 января они уже полноценно заработали в наших субъектах, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это важнейший инструмент для увеличения добавленной стоимости промышленности. Эти проекты нацелены на развитие отдельных ключевых сегментов экономики, но оказывают влияние на развитие смежных секторов других отраслей — транспорта, образования, науки".

Глава Самарской области напомнил, что на прошлой неделе на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Промышленность" и "Технологическое лидерство" обсуждались подходы к совершенствованию мер поддержки промышленности. Тогда было предложено инициировать и в рамках комиссии создать дорожную карту национальной промышленной инициативы, основываясь на опыте Правительства Москвы. "Ключевые пункты с конкретными механизмами, которые позволят каждому из промышленных регионов, увидев эту фактуру, получив инструменты, стать промышленно сильнее", — пояснил Вячеслав Федорищев. Подготовить дорожную карту планируется к концу текущего года.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что все нацпроекты прошли широкое обсуждение на стратегических сессиях у председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в профильных комитетах Государственной Думы.

"На сегодня паспорта нацпроектов сверстаны и заведены в электронный бюджет. Коллеги из Минэкономразвития свели Единый план по достижению национальных целей развития, который сейчас финализируется. А нижняя палата Парламента, как вы знаете, уже утвердила бюджет на ближайшую трехлетку. То есть у нас есть полная картина по направлениям работы, основным мероприятиям, квалифицированным заказчикам, мерам поддержки и ресурсному обеспечению нацпроектов. Все это мы будем обсуждать на стратегической сессии у председателя правительства и затем представим президенту для утверждения в рамках заседания Совета по стратегическому развитию", — подчеркнул глава минпромторга России.

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