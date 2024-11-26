Хоккейная "Лада" потерпела поражение в Сочи

В понедельник, 25 ноября, ХК "Лада" играла на выезде с ХК "Сочи". По итогам матча счет составил 3:2 в пользу хозяев льда.

Открывать очередную выездную серию "Ладе" пришлось без основного вратаря — Владислав Подъяпольский не полетел с командой в Сочи по состоянию здоровья, поэтому защита последнего рубежа в поединке против "леопардов" была доверена Александру Трушкову. Кроме того, одна перестановка произошла в четвертой пятерке, где Данилу Моисеева в линии атаки заменил Алексей Ожгихин.

В первом игровом отрезке шайбой больше владели сочинцы, активно нагружая оборону "автозаводцев" работой. В такой ситуации подопечные Павла Зубова стремились ловить соперника на контратаках и на 14-й минуте один из таких выпадов привел к взятию ворот — Иван Романов подхватил снаряд после броска Дмитрия Кугрышева и добил его в открытый угол. 0:1.

Во втором периоде у тольяттинцев начались проблемы с дисциплиной, чем "леопарды" с удовольствием воспользовались. Хозяева площадки с первой же попытки реализовали большинство усилиями Сергея Попова — 1:1. Правда, хоккеисты "Лады" на 28-й минуте вновь вырвались в лидеры благодаря Евгению Грошеву, переправившего шайбу в сетку после сольного прохода Андрея Алтыбармакяна. 1:2. Однако потом волжане стали тонуть в собственных удалениях и незадолго до перерыва Илья Федотов при игре "5 на 4" счет сравнял — 2:2.

В заключительной двадцатиминутке "Лада" схлопотала еще два малых штрафа, один из которых затем превратился в гол Даниила Сероуха — 3:2. В дальнейшем сочинцы сосредоточились на удержании нужного для себя результата и в этом преуспели. До финальной сирены "автозаводцы" так и не сумели еще раз подобрать ключик к владениям Сергея Иванова, чтобы перевести матч хотя бы в овертайм. Итог — поражение со счетом 2:3.

Следующий поединок тольяттинцы проведут 27 ноября в Череповце, где сразятся с "Северсталью".

И.о. главного тренера "Лады" Павел Зубов, комментируя итоги матча, отметил, что нужно учиться сдерживать эмоции.

"Что тут комментировать? Даже если взглянуть на голую статистику — 19 минут штрафа у нас и три гола, пропущенные в меньшинстве. Ко всем спецэффектам, которые нас в дороге сегодня преследовали, еще добавилось такое количество штрафа. Тяжело было тем, кто работал в меньшинстве. Кто-то отдыхал, кто-то холодный сидел, а кто-то наедался. Результат вытекает из этого. Ребята старались, к этому вопросов нет, но надо уметь сдерживать эмоции в определенных вещах, когда и так физическая составляющая не на должном уровне. То есть, уметь правильно меняться, уметь контролировать свое состояние и бороться с ним. За работу, за игру в меньшинстве я парням благодарен, столько отработали. Но вот эти эмоции будем учиться сдерживать и через это развиваться, расти, чтобы радовать своих болельщиков", - резюмировал он.