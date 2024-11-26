Синоптики пообещали снег в Самаре в конце недели

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидает жителей Самарской области в последнюю неделю ноября.

"Погоду будет формировать малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Слабый ветер и малое количество облаков на небе приведут к дополнительному выхолаживанию воздушной массы в ночные часы, максимальная температура воздуха будет находиться вблизи нулевой отметки. Осадков в первой половине рабочей недели не ожидается, во второй половине прохождение фронта окклюзии вызовет в отдельных районах небольшой снег", - рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник, 26 ноября, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха -1…+1 °C.

В среду, 27 числа, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °C, днем -4…+1 °C.

28 ноября в Самарской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, в дневные -4…+1 °C.

К пятнице, 29 ноября, небольшой снег прогнозируется и днем и ночью. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -4…+1 °C.