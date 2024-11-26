В Самаре 26 ноября временно не будут ходить троллейбусы № 10

Во вторник, 26 ноября, стало известно, что троллейбусный маршрут № 10 в Самаре временно остановит работу. Об этом сообщает департамент транспорта.
"В связи с проведением ООО "СКС" аварийных работ на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова, сегодня, 26 ноября, и до окончания работ закрыто движение по троллейбусному маршруту № 10", — отмечается в сообщении.
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