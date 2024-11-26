В Самарской области стали чаще оформлять жилые дома в собственность

С начала 2024 года площадь оформленных жителями Самарской области жилых домов составила 1 162 160 кв. м. За аналогичный период 2023 года площадь ИЖС составляла 945 921 кв. м, передает пресс-служба Управления Росреестра по региону.
Лидерами по площади построенных индивидуальных жилых домов стали Ставропольский, Волжский, Красноярский районы, Самара, Кинель, а также Кинельский район и Тольятти.
В перечне традиционных строительных материалов, применяемых для возведения жилого дома, дерево присутствует в 47% случаев.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.