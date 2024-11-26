В Самарской области стали чаще оформлять жилые дома в собственность

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С начала 2024 года площадь оформленных жителями Самарской области жилых домов составила 1 162 160 кв. м. За аналогичный период 2023 года площадь ИЖС составляла 945 921 кв. м, передает пресс-служба Управления Росреестра по региону.