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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самарской области стали чаще оформлять жилые дома в собственность

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года площадь оформленных жителями Самарской области жилых домов составила 1 162 160 кв. м. За аналогичный период 2023 года площадь ИЖС составляла 945 921 кв. м, передает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Лидерами по площади построенных индивидуальных жилых домов стали Ставропольский, Волжский, Красноярский районы, Самара, Кинель, а также Кинельский район и Тольятти.

В перечне традиционных строительных материалов, применяемых для возведения жилого дома, дерево присутствует в 47% случаев. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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