16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участниками осенней акции "Неделя без турникетов" стали больше 257 000 ребят "Тольяттиазот" организовал профильную смену в региональном центре талантов Артем Юртаев: "Молодежь несет новый взгляд в науку" Самарский педагог вышла в финал всероссийского конкурса "Атомный урок" На платформе "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ

Образование Общество

"Тольяттиазот" организовал профильную смену в региональном центре талантов

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском центре для одаренных детей "Вега" стартовала профильная смена ТОАЗа, посвященная "Зеленым технологиям". Обучение пройдут 22 школьника из Самары, Тольятти и области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Профильная смена "Тольяттиазота" состоится в региональном образовательном центре в четвертый раз. За последние два года базовые знания специализированных программ "Умные удобрения" и "Зеленые технологии" получили более 80 десятиклассников учебных учреждений региона.

Двухнедельный курс предполагает теорию и практические занятия, которые будут проводить преподаватели Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Школьники сформируют представление об этапах производства минеральных удобрений с помощью инновационных технологий и изучат современные решения по минимизации углеродного следа химических предприятий. В качестве примера экологичного и высокотехнологичного производства будет организована экскурсия в "Тольяттиазот".

В дополнение к лекциям и мастер-классам предусмотрены спортивные активности. Для участников смены запланирована тренировка по легкой атлетике с представителями движения Уралхим Run Factory, а также зарядка с чемпионом — бойцом смешанных единоборств, многократным победителем чемпионатов России и мира Кириллом Сидельниковым.

По итогам профильной смены школьники защитят индивидуальные проекты перед комиссией, состоящей из представителей ТОАЗа, ТГУ и "Веги".

"Организуя подобные профильные смены, "Тольяттиазот" предоставляет возможность талантливым детям Самарской области, включая самые отдаленные уголки губернии, раскрыть свой потенциал и получить дополнительные знания в области естественных наук. Занятия проводятся в комплексе: теория подкрепляется практикой и демонстрацией реального производства, встречей с успешными сотрудниками, которым дети могут напрямую задать интересующие вопросы. Совместный проект ТОАЗа и "Веги" с участием вуза-партнера — мощная мотивация к получению профильного образования в области химии и погружения в профессию со школьной скамьи", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1