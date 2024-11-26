"Тольяттиазот" организовал профильную смену в региональном центре талантов

В Самарском центре для одаренных детей "Вега" стартовала профильная смена ТОАЗа, посвященная "Зеленым технологиям". Обучение пройдут 22 школьника из Самары, Тольятти и области.

Профильная смена "Тольяттиазота" состоится в региональном образовательном центре в четвертый раз. За последние два года базовые знания специализированных программ "Умные удобрения" и "Зеленые технологии" получили более 80 десятиклассников учебных учреждений региона.

Двухнедельный курс предполагает теорию и практические занятия, которые будут проводить преподаватели Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Школьники сформируют представление об этапах производства минеральных удобрений с помощью инновационных технологий и изучат современные решения по минимизации углеродного следа химических предприятий. В качестве примера экологичного и высокотехнологичного производства будет организована экскурсия в "Тольяттиазот".

В дополнение к лекциям и мастер-классам предусмотрены спортивные активности. Для участников смены запланирована тренировка по легкой атлетике с представителями движения Уралхим Run Factory, а также зарядка с чемпионом — бойцом смешанных единоборств, многократным победителем чемпионатов России и мира Кириллом Сидельниковым.

По итогам профильной смены школьники защитят индивидуальные проекты перед комиссией, состоящей из представителей ТОАЗа, ТГУ и "Веги".

"Организуя подобные профильные смены, "Тольяттиазот" предоставляет возможность талантливым детям Самарской области, включая самые отдаленные уголки губернии, раскрыть свой потенциал и получить дополнительные знания в области естественных наук. Занятия проводятся в комплексе: теория подкрепляется практикой и демонстрацией реального производства, встречей с успешными сотрудниками, которым дети могут напрямую задать интересующие вопросы. Совместный проект ТОАЗа и "Веги" с участием вуза-партнера — мощная мотивация к получению профильного образования в области химии и погружения в профессию со школьной скамьи", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.