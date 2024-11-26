На грузовой переправе в Самаре 27 и 28 ноября изменится расписание

В Самаре на два дня вносятся изменения в работе грузовой переправы через Волгу.

В среду, 27 ноября, паром с Октябрьского спуска отправится в Рождествено в 8:00 и 18:30. Из Рождествено - 6:00, 17:00 и 19:30.

В четверг, 28 ноября, из Самары будет три тейса - в 8:00, 11:00, 16:00. Из Рождествено паром отправится 6:00 и 14:00.