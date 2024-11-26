На грузовой переправе в Самаре 27 и 28 ноября изменится расписание

В Самаре на два дня вносятся изменения в работе грузовой переправы через Волгу.
В среду, 27 ноября, паром с Октябрьского спуска отправится в Рождествено в 8:00 и 18:30. Из Рождествено - 6:00, 17:00 и 19:30.
В четверг, 28 ноября, из Самары будет три тейса - в 8:00, 11:00, 16:00. Из Рождествено паром отправится 6:00 и 14:00.
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Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут