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Общество

На грузовой переправе в Самаре 27 и 28 ноября изменится расписание

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на два дня вносятся изменения в работе грузовой переправы через Волгу.

В среду, 27 ноября, паром с Октябрьского спуска отправится в Рождествено в 8:00 и 18:30. Из Рождествено - 6:00, 17:00 и 19:30. 

В четверг, 28 ноября, из Самары будет три тейса - в 8:00, 11:00, 16:00. Из Рождествено паром отправится 6:00 и 14:00. 

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