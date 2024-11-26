В Курумоче установлено расписание автобусов до Самары и Тольятти

В международном аэропорту "Курумоч" установлено расписание движения общественного транспорта, следующего в направлении Самары и Тольятти, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Расписание также размещается на сайтах аэропорта и областного минтранса.

Перевозчикам, работающим на маршрутах, поставлена задача о строгом соблюдении графика движения без отклонения от указанного времени.