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Транспорт Транспорт и связь

В Курумоче установлено расписание автобусов до Самары и Тольятти

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В международном аэропорту "Курумоч" установлено расписание движения общественного транспорта, следующего в направлении Самары и Тольятти, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Расписание также размещается на сайтах аэропорта и областного минтранса.

Перевозчикам, работающим на маршрутах, поставлена задача о строгом соблюдении графика движения без отклонения от указанного времени.

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