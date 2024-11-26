28 ноября ограничат движение на трассе М-5 в Самарской области

В четверг, 28 ноября, в Самарской области временно ограничат движение на трассе М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.
Ограничение будет действовать с 2:00 до 3:00 на участке 1031-1032 км.
В это время будут монтировать пролет пешеходного перехода. Объезд организуют по временным схемам движения.
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