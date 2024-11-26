Участниками осенней акции "Неделя без турникетов" стали больше 257 000 ребят

В 2024 году осенняя акция "Неделя без турникетов" привлекла более 257 507 школьников из 64 регионов России. Мероприятия проходили на 590 предприятиях и в ВУЗах, что на 21% больше по сравнению с осенью 2023 года.
"Это больше, чем просто экскурсии. Молодежь получает уникальную возможность увидеть работу современных предприятий изнутри, познакомиться с новейшими технологиями и ощутить себя частью производственного процесса. Такой формат помогает не только узнать о профессиях, но и сделать осознанный выбор будущего карьерного пути", — отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Предприятия, входящие в Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш), также принимают участие в акции "Неделя без турникетов". Этой осенью школьники и студенты учебных заведений Воронежской области получили возможность посетить ведущие воронежские предприятия и увидеть современные производственные процессы.
Свои двери для участников открыли Воронежский авиационный завод, НИИ электронной техники, ВЦКБ "Полюс", "Электросигнал", Воронежский тепловозоремонтный завод, "ЛокоТех-Сервис", Воронежский механический завод, ВНИИ "Вега" и завод "Электросигнал".
ВРО СоюзМаш не только координирует проведение экскурсионных программ, но и активно взаимодействует с образовательными учреждениями, помогая школьникам и студентам получить практические знания о высокотехнологичных производствах. Участники акции увидели работу лазерных и гидроабразивных станков, а также познакомились с процессами обслуживания железнодорожных вагонов и производства приборов для аэрокосмической отрасли.
"Неделя без турникетов" проводится дважды в год — осенью и весной, с 2015 года по инициативе Сергея Чемезова, председателя Союза машиностроителей России и главы Ростеха. Это важное событие, которое способствует популяризации технических профессий среди молодежи.
Банк НОВИКОМ в партнерстве с ВРО СоюзМаш продолжает поддерживать программу, помогая привлекать внимание к инженерным специальностям.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения