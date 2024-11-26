16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участниками осенней акции "Неделя без турникетов" стали больше 257 000 ребят "Тольяттиазот" организовал профильную смену в региональном центре талантов Артем Юртаев: "Молодежь несет новый взгляд в науку" Самарский педагог вышла в финал всероссийского конкурса "Атомный урок" На платформе "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ

Образование Общество

Участниками осенней акции "Неделя без турникетов" стали больше 257 000 ребят

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2024 году осенняя акция "Неделя без турникетов" привлекла более 257 507 школьников из 64 регионов России. Мероприятия проходили на 590 предприятиях и в ВУЗах, что на 21% больше по сравнению с осенью 2023 года.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Это больше, чем просто экскурсии. Молодежь получает уникальную возможность увидеть работу современных предприятий изнутри, познакомиться с новейшими технологиями и ощутить себя частью производственного процесса. Такой формат помогает не только узнать о профессиях, но и сделать осознанный выбор будущего карьерного пути", — отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Предприятия, входящие в Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш), также принимают участие в акции "Неделя без турникетов". Этой осенью школьники и студенты учебных заведений Воронежской области получили возможность посетить ведущие воронежские предприятия и увидеть современные производственные процессы.

Свои двери для участников открыли Воронежский авиационный завод, НИИ электронной техники, ВЦКБ "Полюс", "Электросигнал", Воронежский тепловозоремонтный завод, "ЛокоТех-Сервис", Воронежский механический завод, ВНИИ "Вега" и завод "Электросигнал".

ВРО СоюзМаш не только координирует проведение экскурсионных программ, но и активно взаимодействует с образовательными учреждениями, помогая школьникам и студентам получить практические знания о высокотехнологичных производствах. Участники акции увидели работу лазерных и гидроабразивных станков, а также познакомились с процессами обслуживания железнодорожных вагонов и производства приборов для аэрокосмической отрасли.

"Неделя без турникетов" проводится дважды в год — осенью и весной, с 2015 года по инициативе Сергея Чемезова, председателя Союза машиностроителей России и главы Ростеха. Это важное событие, которое способствует популяризации технических профессий среди молодежи.

Банк НОВИКОМ в партнерстве с ВРО СоюзМаш продолжает поддерживать программу, помогая привлекать внимание к инженерным специальностям.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1