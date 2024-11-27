С начала 2024 года подростковая преступность в Самаре снизилась на 43%

За 10 месяцев 2024 года на территории Самары было зафиксировано снижение подростковой преступности на 43,7% (с 245 до 138 случаев). Об этом сообщил замначальника ГУ МВД РФ по Самаре Михаил Гусев.

В то же время, с начала года был зафиксирован рост преступлений, совершенных с использованием интернета и средств мобильной связи.

"Снижение уровня подростковой преступности можно оценивать как положительное явление, важную тенденцию, — подчеркнул и. о. главы города Самары Иван Носков. — Однако нужно обратить внимание на рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий — это веяние времени и его нужно учитывать в дальнейшей работе по противодействию и профилактике правонарушений".

По словам Михаила Гусева, один из наиболее эффективных способов противодействия киберпреступлениям — профилактическая работа с жителями, их своевременное информирование о наиболее распространенных схемах мошенничества.