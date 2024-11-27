В ХК "Лада" изменился состав

Хоккейные клубы "Лада" и "Югра" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Егор Скутин, а в Ханты-Мансийске свою карьеру продолжат Денис Ермолович и Тарас Зацепин.

В текущем сезоне Ермолович провел 19 матчей за "Ладью" и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "+3", а в активе Зацепина — 19 игр в регулярном чемпионате МХЛ и 8 (5+3) баллов за результативность при полезности "+1".

Скутин (14.01.2006, 179-77) является уроженцем Тобольска и выпускником хоккейной школы "Югра". Дебют нападающего в МХЛ состоялся в прошлом сезоне, а в ходе нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 16 матчах и заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности "+4".

Контракт со Скутиным действует до конца сезона 2025/2026, в составе "Ладьи" форвард будет выступать под номером 47.

Также ХК "Лада" покинул Энтони Греко. Состав "Лады" Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ и за 19 матчей американский нападающий успел набрать 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности "-5".

Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.