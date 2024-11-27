16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ХК "Лада" изменился состав Хоккейная "Лада" потерпела поражение в Сочи Хоккейная "Лада" проиграла "Салавату Юлаеву" на домашнем льду ХК "Лада" уступил ЦСКА - 1:4 "Ладья" обыграла "Авто" - 2:1

Хоккей Спорт

В ХК "Лада" изменился состав

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Югра" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Егор Скутин, а в Ханты-Мансийске свою карьеру продолжат Денис Ермолович и Тарас Зацепин.

В текущем сезоне Ермолович провел 19 матчей за "Ладью" и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "+3", а в активе Зацепина — 19 игр в регулярном чемпионате МХЛ и 8 (5+3) баллов за результативность при полезности "+1".

Скутин (14.01.2006, 179-77) является уроженцем Тобольска и выпускником хоккейной школы "Югра". Дебют нападающего в МХЛ состоялся в прошлом сезоне, а в ходе нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 16 матчах и заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности "+4".

Контракт со Скутиным действует до конца сезона 2025/2026, в составе "Ладьи" форвард будет выступать под номером 47.

Также ХК "Лада" покинул Энтони Греко. Состав "Лады" Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ и за 19 матчей американский нападающий успел набрать 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности "-5".

Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1