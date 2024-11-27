Геннадий Котельников — лауреат премии Правительства РФ уже в четвёртый раз

27 ноября стали известны имена лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники за 2024 год. Среди них — коллектив авторов под руководством академика РАН, председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова.

По итогам ежегодного конкурса российским учёным присуждается 20 премий Правительства РФ в области науки и техники. Уже в четвертый раз лауреатом премии стал председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.

Высокие государственные награды вручил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, он подчеркнул: "Все эти технологии очень нужны отраслям экономики и нашим гражданам. Они доказывают, каким потенциалом обладает наша наука. Уважаемые лауреаты! Хочу от всей души вас сердечно поздравить, благодарю за ваш труд на благо нашей страны, нашей Родины. Хочу пожелать новых профессиональных достижений, ведь впереди еще много задач, которые предстоит решить".

Десять лет команда авторов, среди которых учёные Самарского государственного медицинского университета и других ведущих национальных медицинских исследовательских центров страны, работала над внедрением нового клинического решения в области эндопротезирования.

Тема научной работы чрезвычайно актуальна и связана с персонифицированным подходом к эндопротезированию для замещения дефектов опорно-двигательной системы. Именно индивидуальный подход к проведению такого рода операций позволяет избежать инвалидизации и осложнений, в отличие от применения серийных эндопротезов.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Сегодня чрезвычайно важно сформировать технологический суверенитет страны в области здравоохранения. Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на стратегическую значимость решения этой важнейшей задачи. Разработка и внедрение индивидуального подхода к эндопротезированию силами российских учёных и врачей — это существенный рывок в развитии инновационных технологий. Тех технологий, которые напрямую повышают качество жизни людей, которые дают возможность применять российские разработки в практическом здравоохранении и не зависеть от импорта.

Совместная работа учёных Самарского государственного медицинского университета и национальных медицинских исследовательских центров на протяжении последних десяти лет сегодня получила высокую оценку Правительства страны. И впереди ещё много инновационных решений, которые будут реализованы на практике, на благо здоровья россиян".

Институт инновационного развития открылся на базе СамГМУ одним из первых в стране в 2014 году, по решению в то время ректора вуза Геннадия Котельникова. Одним из самых перспективных направлений в инновационной работе университета сейчас является эндопротезирование. "СамГМУ активно движется к цели стать лидером в отрасли "ИТ в здравоохранении". В университете создана уникальная инновационная инфраструктура полного цикла, включающая Инжиниринговый центр, R& D-центр, собственный Центр серийного производства, Центр прорывных исследований "ИТ в медицине". На базе Центра серийного производства организован выпуск инновационной продукции университета, в том числе индивидуальных эндопротезов объемом порядка 1000 единиц в год. Разработки университета способствуют достижению технологического суверенитета нашей страны в области здравоохранения", — подчеркнул профессор РАН, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Производство индивидуальных эндопротезов налажено в научно-исследовательском институте "Бионики и персонифицированной медицины" СамГМУ, расположенном в индустриальном парке "Преображенка" на площадке Центра серийного производства. На основании данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии с помощью специальной программы строится анатомическая модель эндопротеза. Он учитывает индивидуальные особенности пациента и идеально встраивается в биомеханику опорно-двигательной системы конкретного человека. Изготавливают протез по аддитивной технологии, с помощью послойной печати на 3D-принтере.

Директор НИИ "Бионики и персонифицированной медицины" СамГМУ Андрей Николаенко пояснил: "В ряде случаев требуются не серийные, а именно индивидуальные эндопротезы. Речь идет об осложненных случаях, о пациентах с серьезными травмами, онкологическими заболеваниями, иначе восстановить функцию поврежденной конечности просто невозможно. До внедрения аддитивных технологий в медицине пациенты, например, с переломами костей таза оставались инвалидами. Развитие аддитивных технологий в ортопедии позволило решить эту проблему".

Мощности научно-исследовательского института "Бионики и персонифицированной медицины" СамГМУ позволяют сейчас производить до тысячи эндопротезов ежегодно. При этом в целом в России с использованием индивидуальных протезов проводится порядка 2 тысяч операций.

Индивидуальные эндопротезы самарского производства применяются в хирургии кисти и стопы, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии и онкологической ортопедии.

Член-корреспондент РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России Рашид Тихилов подчеркнул: "Проведена большая клиническая и производственная работа, и сейчас есть возможность при сложных случаях эндопротезирования пользоваться отечественными конструкциями с очень хорошим клиническим результатом. Самарские учёные — на высоте, мы плодотворно взаимодействуем уже несколько лет, создано действительно уникальное производство".

Изготовленные в Самаре индивидуальные эндопротезы сегодня используют и в крупных федеральных центрах. Таких, как ФГБУ "НМИЦ радиологии", ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена", ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова", ФГБУ "НМИЦ нейрохирургии им Н. Н. Бурденко", ФГБУ "НМИЦ ЦНИИС и ЧЛХ". Выполнено уже свыше тысячи операций.

Академик РАН, советник Генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Мамед Алиев считает, что введение санкций и политическая ситуация ускорила разработку современной медицинской продукции в нашей стране: "В середине прошлого века наша страна была в тройке лидеров по производству эндопротезов, но эти позиции были, к сожалению, со временем утрачены. Самара сегодня имеет все шансы стать центром производства этой ортопедической продукции, в том числе и онкологической ортопедии. Геннадий Петрович Котельников не только блестящий хирург и учёный, но и очень инициативный человек. Ведь для того, чтобы внедрить на практике персонифицированный подход к эндопротезированию, удалось создать команду с участием ортопедов, онкологов, а также подключить частный бизнес".

Сегодня учёные решают всё более сложные задачи по совершенствованию и развитию технологии эндопротезирования. Так, в 2024 году именно на базе СамГМУ впервые в стране удалось изготовить и установить раздвижной индивидуальный эндопротез тазобедренного сустава, предусматривающий возможность изменения его длины без оперативного вмешательства. Область применения таких медицинских изделий широка. В частности, в области детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Буквально вчера первую операцию с использованием самарского раздвижного магнитного эндопротеза выполнили маленькому пациенту в Москве, в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева.