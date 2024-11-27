АО "Транснефть - Приволга" оказало госпиталю ветеранов в г. Самаре помощь на организацию реабилитации

АО "Транснефть - Приволга" оказало благотворительную помощь Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева. На средства предприятия — 2,3 млн рублей — в медучреждении создан специализированный кабинет для обслуживания пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.

Ежегодно госпиталь обслуживает до 9 тысяч жителей региона — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов локальных войн, участников специальной военной операции и членов их семей, а также членов семей погибших участников СВО.

Была закуплена мебель для комфортного отдыха и интерактивное оборудование. В том числе приобретены проектор, светодиодное и световое оборудование, интерактивное панно, пузырьковая панель с подсветкой, стол для рисования песком, тактильная дорожка из разных модулей, набор тренажеров. Медицинские психологи получили возможность проводить ежедневные индивидуальные и групповые занятия в кабинете.

Использование нового оборудования в процессе реабилитации уже позволило отследить положительную динамику восстановления утраченных функций и значительного улучшения психоэмоционального состояния пациентов.

"Кабинет, который мы открыли с помощью "Транснефть - Приволги", помогает нам эффективно выполнять задачи по восстановлению здоровья ветеранов и их близких. Мы высоко ценим сложившиеся отношения с компанией, благодарим за помощь и рассчитываем, что наша дружба с нефтепроводчиками будет крепнуть", — отметил начальник госпиталя Александр Каширин.

Поддержка медицинских учреждений — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности предприятия. Значительный объем финансовой помощи медицинским учреждениям АО "Транснефть - Приволга" направило в период пандемии СOVID-19. С 2020 года по настоящее время предприятие выделило на обновление материальной базы учреждений здравоохранения, покупку нового медицинского оборудования, ремонт помещений около 42 млн рублей.