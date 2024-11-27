АО "Транснефть - Приволга" оказало госпиталю ветеранов в г. Самаре помощь на организацию реабилитации

АО "Транснефть - Приволга" оказало благотворительную помощь Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева. На средства предприятия — 2,3 млн рублей — в медучреждении создан специализированный кабинет для обслуживания пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.
Ежегодно госпиталь обслуживает до 9 тысяч жителей региона — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов локальных войн, участников специальной военной операции и членов их семей, а также членов семей погибших участников СВО.
Была закуплена мебель для комфортного отдыха и интерактивное оборудование. В том числе приобретены проектор, светодиодное и световое оборудование, интерактивное панно, пузырьковая панель с подсветкой, стол для рисования песком, тактильная дорожка из разных модулей, набор тренажеров. Медицинские психологи получили возможность проводить ежедневные индивидуальные и групповые занятия в кабинете.
Использование нового оборудования в процессе реабилитации уже позволило отследить положительную динамику восстановления утраченных функций и значительного улучшения психоэмоционального состояния пациентов.
"Кабинет, который мы открыли с помощью "Транснефть - Приволги", помогает нам эффективно выполнять задачи по восстановлению здоровья ветеранов и их близких. Мы высоко ценим сложившиеся отношения с компанией, благодарим за помощь и рассчитываем, что наша дружба с нефтепроводчиками будет крепнуть", — отметил начальник госпиталя Александр Каширин.
Поддержка медицинских учреждений — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности предприятия. Значительный объем финансовой помощи медицинским учреждениям АО "Транснефть - Приволга" направило в период пандемии СOVID-19. С 2020 года по настоящее время предприятие выделило на обновление материальной базы учреждений здравоохранения, покупку нового медицинского оборудования, ремонт помещений около 42 млн рублей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас