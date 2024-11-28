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Общество

Жителей Самарской области приглашают принять участие в юридическом диктанте

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 12 декабря пройдет VIII Всероссийский правовой (юридический) диктант, организатором которого выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций.

Юридический диктант проводится с 2017 г. и за время существования стал одним из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. За это время на вопросы о российском законодательстве ответили почти 4 млн участников из 175 стран. В 2023 г. правовой диктант написали более 1 млн человек из 152 стран.

В этом году диктант впервые разделен на три блока: "Базовый", "Профессиональный" и "Бизнес", в каждом из которых участникам предлагается ответить на 33 тестовых вопроса, в том числе видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. На ответы выделяется 60 минут.

Принять участие в тестировании может любой желающий старше 14 лет на сайте юрдиктант.рф. Организатор предоставляет возможность прохождения тестирования на шести языках: русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском.

По завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. 13 декабря 2024 г. на официальной платформе разместят информацию с правильными ответами.

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