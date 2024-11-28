Учащиеся ИТ-квантума из Самарской области разработали действующее мобильное приложение

Мобильное приложение учащихся IТ-квантума школы № 3 г. Нефтегорска доступно в российском магазине приложений RuStore. Его создали ребята, занимающиеся в мини-технопарке "Квантум" школы № 3 г.Нефтегорска.

Основами мобильной разработки школьники занимаются с 2022 года — с момента открытия детского мини-технопарка. Мини-технопарк успешно решает важные задачи национального проекта "Образование", инициированного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: на занятиях ребята осваивают современные технологии и занимаются программированием и техническим творчеством.

Первый шаг в создании мобильного приложения — выбор идеи. Вдохновившись своими интересами, волнующими их проблемами, ребята предлагают идеи. Среди предложений учащихся — приложения для изучения иностранных языков, организации мероприятий или отслеживания личных финансов.

В рамках мозгового штурма была отобрана идея создания приложения о Нефтегорске. Кроме технической подготовки приложения учащиеся приобрели опыт сбора и обработки информации, оформления информационных материалов. В октябре 2024 года в официальном российском магазине приложений RuStore появилось приложение "Мой Нефтегорск". Его главным разработчиком стал учащийся 10 класса Никита Краснов. В первой версии приложения можно познакомиться с современным Нефтегорском, увидеть, как он выглядел несколько десятков лет назад, и посмотреть на возможный будущий облик, сгенерированный нейросетью. Сейчас, после релиза приложения, команда мобильных разработчиков готовит выпуск обновления с добавлением раздела о местных писателях, поэтах и их произведениях.

"Занятия в IT-Квантуме я посещаю с момента его появления в нашей школе, мы с командой заинтересованных ребят под руководством наставника Алексея Геннадьевича Суркина на протяжении двух лет учились, делали первые шаги в разработке, представляли свои программные продукты на разных конкурсах и хакатонах. Большим моим достижением стала разработка стартовой версии приложения для ОС Андроид о моем городе", — рассказал обучающийся IТ-квантума Никита Краснов.

"Разработка мобильного приложения — это непростой, но увлекательный процесс, который помогает школьникам развивать свои навыки в области программирования и технологий. Создание собственного приложения может стать отличным стартом для будущей карьеры в сфере информационных технологий", — отметил учитель информатики школы № 3 г.Нефтегорска Константин Митроусов.

Напомним, всего за 5 лет за счет областных средств в регионе создано 64 мини-технопарка, которые обеспечивают доступ ребят к современному оборудованию и инновационным образовательным технологиям и методикам. Это современная среда для практической подготовки детей в условиях общеобразовательных организаций. Здесь дети на углублённом уровне осваивают физику, химию, биологию, технологию, информатику и изучают лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое.