16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Учащиеся ИТ-квантума из Самарской области разработали действующее мобильное приложение В Тольятти пройдет финал чемпионата Самарской области "Будущие профессионалы 5+" Делегация Самарской области примет участие в IV конгрессе молодых ученых В Самарской области наградили победителей регионального конкурса "Призвание - учить!" Участниками осенней акции "Неделя без турникетов" стали больше 257 000 ребят

Образование Общество

Учащиеся ИТ-квантума из Самарской области разработали действующее мобильное приложение

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мобильное приложение учащихся IТ-квантума школы № 3 г. Нефтегорска доступно в российском магазине приложений RuStore. Его создали ребята, занимающиеся в мини-технопарке "Квантум" школы № 3 г.Нефтегорска.

Фото: министерство образования СО

Основами мобильной разработки школьники занимаются с 2022 года — с момента открытия детского мини-технопарка. Мини-технопарк успешно решает важные задачи национального проекта "Образование", инициированного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: на занятиях ребята осваивают современные технологии и занимаются программированием и техническим творчеством.

Первый шаг в создании мобильного приложения — выбор идеи. Вдохновившись своими интересами, волнующими их проблемами, ребята предлагают идеи. Среди предложений учащихся — приложения для изучения иностранных языков, организации мероприятий или отслеживания личных финансов.

В рамках мозгового штурма была отобрана идея создания приложения о Нефтегорске. Кроме технической подготовки приложения учащиеся приобрели опыт сбора и обработки информации, оформления информационных материалов. В октябре 2024 года в официальном российском магазине приложений RuStore появилось приложение "Мой Нефтегорск". Его главным разработчиком стал учащийся 10 класса Никита Краснов. В первой версии приложения можно познакомиться с современным Нефтегорском, увидеть, как он выглядел несколько десятков лет назад, и посмотреть на возможный будущий облик, сгенерированный нейросетью. Сейчас, после релиза приложения, команда мобильных разработчиков готовит выпуск обновления с добавлением раздела о местных писателях, поэтах и их произведениях.

"Занятия в IT-Квантуме я посещаю с момента его появления в нашей школе, мы с командой заинтересованных ребят под руководством наставника Алексея Геннадьевича Суркина на протяжении двух лет учились, делали первые шаги в разработке, представляли свои программные продукты на разных конкурсах и хакатонах. Большим моим достижением стала разработка стартовой версии приложения для ОС Андроид о моем городе", — рассказал обучающийся IТ-квантума Никита Краснов.

"Разработка мобильного приложения — это непростой, но увлекательный процесс, который помогает школьникам развивать свои навыки в области программирования и технологий. Создание собственного приложения может стать отличным стартом для будущей карьеры в сфере информационных технологий", — отметил учитель информатики школы № 3 г.Нефтегорска Константин Митроусов.

Напомним, всего за 5 лет за счет областных средств в регионе создано 64 мини-технопарка, которые обеспечивают доступ ребят к современному оборудованию и инновационным образовательным технологиям и методикам. Это современная среда для практической подготовки детей в условиях общеобразовательных организаций. Здесь дети на углублённом уровне осваивают физику, химию, биологию, технологию, информатику и изучают лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1