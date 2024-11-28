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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ингосстрах" узнал, какой контент предпочитают россияне

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом провел исследование и узнал, какой контент и в каком формате предпочитают получать россияне. Опрос проводился в 37 крупнейших по численности населения городах России.

Согласно опросу, жители России чаще всего потребляют развлекательный контент (66% опрошенных), профессиональный (39%), на тему хобби и увлечений (35%), образовательный и обучающий (27%), о личностном развитии (11%), о религии и философии (8%), а также об экономике, финансах и инвестициях (3%).

Большинство россиян предпочитают читать со смартфона — так ответили 65% респондентов. Половина опрошенных — с компьютера и ноутбука (51%), еще 7% — с планшета. 6% опрошенных выбирают бумажные носители и только 1% — электронные книги.

"Те, кто отдают предпочтение цифровому контенту, в первую очередь выбирают специализированные сайты (85%), социальные сети (37%), видеоплатформы (19%) и мессенджеры (7%)", — отметил Алексей Романов, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".

Исследование показало, что чаще всего опрошенные выбирают просмотр контента в виде изображений или схем с текстом (66%). Еще 47% — в виде текста, каждый пятый — в видеоформате (18%), а в формате аудио — всего 2%.

"Большинство россиян предпочитают получать контент в электронном формате, и мы в "Ингосстрахе" также активно развиваем социальные сети компании, наполняем сайт актуальным контентом и делимся новостями компании и отрасли, чтобы клиенты всегда могли оперативно узнавать полезную и необходимую информацию", — добавил Алексей Романов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

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