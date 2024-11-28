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На Авито появилась возможность подтвердить собственность на автомобиль через Госуслуги

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Авито Авто в тестовом режиме запустил возможность подтвердить собственность на автомобиль через Госуслуги. В процессе верификации можно параллельно пройти проверку подлинности профиля и получить цифровые значки “Собственник” или “Документы проверены”. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным платформы, интерес к покупке авто с пробегом растет. Например, продажи автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в третьем квартале 2024 года выросли на 15,8% по сравнению с прошлым кварталом, а год к году – на 6,9%. Такой же тренд демонстрируют и некоторые другие сегменты авто с пробегом: продажи машин стоимостью 1,5–3 млн рублей показали прирост порядка 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, авто премиум-класса до трех лет – порядка 12%. В Самарской области продажи автомобилей в третьем квартале 2024 года выросли на 20,2% по сравнению с прошлым кварталом, а год к году – на 16,4%.

Согласно данным Авито, более 90% пользователей платформы при прочих равных условиях отдают предпочтение продавцам, в профиле которых есть значки о проведенных проверках. При этом, согласно опросу Авито, 67% покупателей при выборе продавца больше всего доверяют проверке через Госуслуги.

Чтобы подтвердить владение автомобилем через Госуслуги, транспорт должен быть в собственности более 90 дней. В среднем обработка запроса занимает 10 минут. Пользователи Авито Авто, которые пройдут проверку авто через Госуслуги, также получат 500 бонусов на продвижение объявления. На период теста функция будет доступна только части пользователей, остальные, как и ранее, смогут подтвердить собственность авто через водительское удостоверение и СТС.

По данным опроса россиян, проведенного экспертами Авито, покупателям автомобилей важно знать, с каким именно типом продавцов машин они взаимодействуют на площадке. Критерий “Не притворяется собственником, если им не является" входит в топ-5 качеств хорошего продавца машин, он важен для 68,3% опрошенных.

“Мы видим, что открытость для наших пользователей – важный показатель при выборе контрагента. Инструменты верификации позволяют убедиться, что на другой стороне сделки находится реальный человек, и он обладает правом распоряжаться данным авто. Благодаря интеграции с Госуслугами процесс стал максимально простым. В результате продавцы получают больше внимания к своим объявлениям, а покупатели быстрее находят подходящие объявления”, - объясняет Наталья Юматова, директор по доверию и безопасностиАвито.

Тем, кто использует платформу для ведения бизнеса, значок “Документы проверены” позволит сделать профессиональный профиль с более широким функционалом. В нем можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, работает поиск по объявлениям.

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