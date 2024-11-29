"Авито Недвижимость": на вторичном рынке Самары чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки

При этом на первичном рынке жилья в городе популярнее оказались двухкомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры популярнее как на первичном, так и на вторичном рынках жилья по России в целом. В новостройках чаще всего "двушками" интересуются жители Улан-Удэ, Кирова и Калуги, в готовом фонде — Тулы и Иркутска.

В "Авито Недвижимости" изучили, какой формат жилья пользуется наибольшим спросом на платформе среди россиян в ноябре 2024 года. В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%). Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке. Указанные форматы пользуются наибольшим интересом во всех городах исследования.

На вторичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 18 из 42 городов, попавших в исследование платформы. Самые заметные доли — в Туле (41%) и Иркутске (38%). Отдельно в Самаре — 32%. Однокомнатными квартирами чаще всего интересуются в 19 из 42 городов. Они особенно популярны в Липецке, Ставрополе и Краснодаре (доля в каждом городе по 41%), а также в Рязани и Симферополе (38% в обоих). В Самаре доля однокомнатных квартир составляет 35%. В пяти городах "однушки" и "двушки" имеют одинаковые доли спроса: в Иванове (по 36%), Смоленске (по 34%), Челябинске (по 33%), Омске (по 30%) и Новосибирске (по 28%). Подробная информация — в таблице 1.

На первичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 31 из 42 городов. Наибольшим интересом такое жилье пользуется в Улан-Удэ (доля: 58%), Кирове (51%), Калуге (50%), Смоленске (48%) и Ярославле. Отдельно в Самаре — 32%. Однокомнатные квартиры популярнее в 10 из 42 городов. На общем фоне здесь выделяются Сочи (53%), Севастополь (47%), Симферополь (44%) и Калининград (42%). В Самаре доля спроса на однокомнатные квартиры в новостройках составляет 27%. В Томске интерес к обоим форматам одинаковый: у однокомнатных и двухкомнатных квартир доли составляют по 28% от общего объема спроса. Подробнее — в таблице 1.

Средняя цена на квартиры по России выше в новостройках. Для однокомнатных разница составляет 1,6 млн рублей. Среди городов "однушки" на вторичном рынке дороже только в Кирове (290 тысяч рублей) и Ставрополе (40 тысяч рублей). Однокомнатные квартиры в новостройках дороже в 40 из 42 городов исследования. Самая заметная разница в стоимости — в Сочи (на первичном рынке "однушки" дороже на 6,7 млн рублей), Астрахани (на 2,7 млн рублей), Казани и Москве (на 2,6 млн рублей в каждом городе). Отдельно в Самаре дороже на 0,6 млн рублей. Более подробная информация по средним ценам на жилье представлена в таблице 1.

Двухкомнатные квартиры также в среднем по России дороже в новостройках — разница составляет 2,7 млн рублей. "Двушки" на первичном рынке дороже в 41 из 42 городов, попавших в исследование "Авито Недвижимости". В Сочи двухкомнатные квартиры в новостройках дороже на 7,7 млн рублей, в Астрахани — на 3,9 млн рублей, в Нижнем Новгороде — на 3,6 млн рублей, в Омске — на 3,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге — на 3,1 млн рублей. В Самаре дороже на 1,2 млн рублей. Дешевле двухкомнатные квартиры в новом фонде только в Кирове (на 1,1 млн рублей). Подробнее — в таблице 1.

"Причину, по которой квартиры в новостройках дороже в большинстве городов, следует искать в том числе в размере такого жилья. Средняя площадь двухкомнатных квартир на вторичном рынке составляет 52 кв. м, на первичном — 60 кв. м. По этой причине стоимость таких объектов не всегда сопоставима. В реальности мы видим картину, когда двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на "вторичке". В том числе, когда речь идет о "евротрешках", которые состоят из кухни-гостиной и двух спален. Как итог, покупатели выбирают подходящий для них вариант, исходя из состава семьи, стиля жизни и располагаемых финансов", — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости".

"После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы. На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, причем в столицах этот тренд выражен сильнее. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата, а меньшее количество квадратных метров покупатели могут нивелировать за счет продуманного использования пространства. Более низкая цена по каждому типу комнатности — одно из преимуществ "вторички", поскольку фильтр поиска по количеству комнат на нашей платформе заметно популярнее поиска по площади", — добавляет Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Таблица 1. Сравнение популярности и цен однокомнатных и двухкомнатных квартир на первичном и вторичном рынках жилья, данные "Авито Недвижимости" за ноябрь 2024 года