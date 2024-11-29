16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бенефициар "Завода Продмаш" избежал банкротства, заплатив Андрею Половинкину 80 млн рублей Самарцев призывают проголосовать за объекты области для изображения на банкноте 1000 рублей В Самаре на воду спущено судно проекта PV20S "Авито Недвижимость": на вторичном рынке Самары чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки В 2024 г. в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс

Экономика и бизнес

Бенефициар "Завода Продмаш" избежал банкротства, заплатив Андрею Половинкину 80 млн рублей

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области прекратил дело о банкротстве гендиректора АО "Завод Продмаш" Георгия Макарова. Процедура была запущена по инициативе бывшего партнера Андрея Половинкина, который требовал выплатить ему 80 млн рублей.

Из судебного определения следует, что долг возник из договора займа 2019 года. Деньги Георгий Макаров не вернул, и Андрей Половинкин потребовал возврата средств в Кинельском районном суде, а затем подал заявление о банкротстве должника в арбитражный суд.

Георгий Макаров не согласился с требованиями экс-партнера. Представитель должника убеждал суд, что договор займа был безденежным и составлялся в целях обеспечения исполнения обязательств по оплате доли Половинкина в ООО "Электрощит"-Энерготехстрой". Покупателем доли выступало ООО "Продмаш-композит", принадлежащее на тот момент АО "Завод Продмаш".

"Продмаш-композит" в 2019 г. перечислил за сделку 125 млн руб., после чего, по мнению представителя Макарова, обеспечительные обязательства сторон по договору займа были прекращены. В подтверждение Андрей Половинкин якобы представил расписку о получении 80 млн рублей. Однако в рамках судебной экспертизы подлинность этого документа установить не удалось, и Кинельский районный суд в конце 2021 г. обязал Георгия Макарова погасить долг.

В добровольном порядке бенефициар "Продмаша" 80 млн руб. не вернул. В начале 2024 г. Андрей Половинкин подал иск о банкротстве бывшего партнера. Полгода самарский арбитраж откладывал решение по этому заявлению. В октябре истец попросил ускорить рассмотрение дела. 25 ноября суд прекратил производство по делу в связи с погашением долга Георгия Макарова.

По информации ИАС Seldon.Basis, Георгий Макаров является генеральным директором АО "Завод Продмаш" и ООО "ПМ-Композит", а также совладельцем ООО "КМ-Телеком" (35%). Выручка Макарова в роли руководителя в 2023 г. составила 8 млрд рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1