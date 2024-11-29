Бенефициар "Завода Продмаш" избежал банкротства, заплатив Андрею Половинкину 80 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области прекратил дело о банкротстве гендиректора АО "Завод Продмаш" Георгия Макарова. Процедура была запущена по инициативе бывшего партнера Андрея Половинкина, который требовал выплатить ему 80 млн рублей.

Из судебного определения следует, что долг возник из договора займа 2019 года. Деньги Георгий Макаров не вернул, и Андрей Половинкин потребовал возврата средств в Кинельском районном суде, а затем подал заявление о банкротстве должника в арбитражный суд.

Георгий Макаров не согласился с требованиями экс-партнера. Представитель должника убеждал суд, что договор займа был безденежным и составлялся в целях обеспечения исполнения обязательств по оплате доли Половинкина в ООО "Электрощит"-Энерготехстрой". Покупателем доли выступало ООО "Продмаш-композит", принадлежащее на тот момент АО "Завод Продмаш".

"Продмаш-композит" в 2019 г. перечислил за сделку 125 млн руб., после чего, по мнению представителя Макарова, обеспечительные обязательства сторон по договору займа были прекращены. В подтверждение Андрей Половинкин якобы представил расписку о получении 80 млн рублей. Однако в рамках судебной экспертизы подлинность этого документа установить не удалось, и Кинельский районный суд в конце 2021 г. обязал Георгия Макарова погасить долг.

В добровольном порядке бенефициар "Продмаша" 80 млн руб. не вернул. В начале 2024 г. Андрей Половинкин подал иск о банкротстве бывшего партнера. Полгода самарский арбитраж откладывал решение по этому заявлению. В октябре истец попросил ускорить рассмотрение дела. 25 ноября суд прекратил производство по делу в связи с погашением долга Георгия Макарова.