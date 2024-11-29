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Молодогвардейцы Самарского региона открыли свою "первичку"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первичное отделение Ленинского местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" открылось в Самарском колледже строительства и предпринимательства.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

На конференции первичного Ленинского местного штаба молодогвардейцы приняли историческое решение — открыть свою "первичку". Организация стала первой. С нее начнется точка отсчета деятельности "первичек" по всей области.

"Это решение обдуманное и своевременное, — рассказал руководитель аппарата "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области Арсений Ганин. — Хотим усилить наш работу, масштабировать проекты, чтобы о "Молодой Гвардии" знали и судили не по словам, а по делам".

"Первички", по мнению самих ребят, позволят четче организовать работу в конкретных территориях. А с малого начинается и большое — впереди много работы, нацелил ребят на новые задачи, подчеркнув, что партии как никогда сегодня нужны инициативы молодых.

"Готов работать, там, где скажет партия, но и свои идеи хотелось бы воплотить в жизнь, — поделился молодогвардеец Александр Иванов, которому на конференции единогласно доверили руководить аппаратом первичного отделения Ленинского местного штаба Самарского регионального отделения МГЕР. — у нас с ребятами есть желание и силы работать, мы как один кулак, уже сработались".

На конференции самым активным молодогвардейцам вручил благодарственные письма и подарки депутат областной думы, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер: "Этим ребятам я вдвойне и втройне желаю удачи. Они делают очень много — помогают людям адресно и реализуют немало партийных проектов. Уверен, что у них все получится и дальше".

По поручению секретаря Самарского регионального отделения партии"Единая Россия" Вячеслава Федорищева в течение месяца активисты "Молодой Гвардии" должны дать ряд предложений, которые, в частности, будут способствовать реализации социально значимых партийных проектов на благо жителей области.

Дату создания первичного отделения МГЕР назначили после заседания Совета первичных отделений партии "Единая Россия", в ходе которого было решено начать перезагрузку деятельности партийных "первичек" в регионе, а в январе 2025 г. запланирован региональный форум первичных отделений, на котором секретари ПО смогли бы обменяться лучшими практиками.

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