2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год

УФНС России по Самарской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов гражданами за 2023 г. заканчивается 2 декабря. Имущественные налоги необходимо оплатить собственникам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости.
Выбрать можно любой удобный способ для оплаты: посетив банк, почтовое отделение или, не выходя из дома, через электронный сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика", портал "Госуслуги". Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, мобильные приложения банков.
А тем, кто не успел в срок с оплатой, начиная с 3 декабря, начислят пени за каждый день просрочки. Кроме того, к должникам применяют меры принудительного взыскания: долги неплательщиков взыщут судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, арестовать имущество или наложить запрет на выезд за пределы России.
Региональная налоговая служба призывает жителей Самарской области оплачивать имущественные налоги своевременно — это вклад каждого в развитие своей страны, региона, города, поселка.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???