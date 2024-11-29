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Экономика и бизнес

Практики Самарской области по обучению муниципальных команд работе с бизнесом вошли в число лучших в стране

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России подготовило доклад о состоянии малого и среднего бизнеса. По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области за девять месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество субъектов МСП увеличилось на 3,7%, численность занятых в сфере МСП — на 5,3%, количество самозанятых — на 33,5%.

Сегодня в регионе работает 132,4 тыс. субъектов МСП, оборот которых составляет 584,3 млрд рублей. Это на 23,5% больше, чем годом ранее. Доля оборота МСП в обороте полного круга организаций увеличилась с 32,9% в 2018 г. до 36,8% в 2023 году.

Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост денежного оборота, высокая востребованность инструментов поддержки свидетельствуют о комфортных условиях для бизнеса в регионе, о том, что предприниматели используют для своего развития все имеющиеся ресурсы и возможности", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В текущем году к уже действующим мерам на региональном уровне добавлены гранты для креативных индустрий и система ребейтов для киноиндустрии.

Доклад о состоянии малого и среднего бизнеса в России содержит информацию об основных показателях развития сектора МСП с 2019 по 2023 г. и часть данных за 2024 г., о реализации ключевых мер господдержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", региональной инфраструктуре поддержки МСП и лучших региональных практиках.

В число последних вошли практические мероприятия по развитию навыков взаимодействия с бизнес-сообществом, организованные минэкономразвития Самарской области и центром "Мой бизнес". Это тренинг для представителей муниципальных образований региона, цель которого — обмен опытом, поиск новых подходов по взаимодействию с предпринимательским сообществом.

"Сектор МСП — движущая сила экономики. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" Правительство России создало понятные, стабильные условия для ведения бизнеса, запустило комплекс мер поддержки для всех категорий бизнеса. При помощи этих механизмов предприниматели создавали рабочие места, занимали освободившиеся ниши, переориентировались на новые рынки, масштабировали и развивали бизнес", — отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", региональные меры поддержки охватывают все сферы деятельности и жизненные циклы бизнеса. Для того, чтобы разобраться в многообразии инструментов поддержки и подобрать наиболее подходящие, предприниматели могут обращаться в центры "Мой бизнес".

"Качественный рост сектора обеспечила комплексная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта: это таргетно выстроенные финансовые инструменты, образовательная поддержка для всех категорий предпринимателей, развитие инфраструктуры для бизнеса в виде промпарков и технопарков и многое другое. Кроме того, это широкая информационная кампания — здесь роль сыграли работа центров "Мой бизнес" по всей России и федеральных ресурсов "Мой бизнес", развитие цифровой платформы МСП. РФ. По данным на 2023 г., каждый 10 предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП", — прокомментировала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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